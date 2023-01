Con il gol siglato al Monza sabato, Lautaro Martínez ha preso parte a 11 reti in questa Serie A, arrivando a otto gol e tre assist. Nessuno ha fatto meglio in questa Serie A, con il Toro che condivide il dato con Rafael Leão, Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. L'argentino è stato coinvolto in 7 gol nelle sue ultime 7 gare da titolare in Serie A.