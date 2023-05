Con la rete siglata al Milan ieri a San Siro nella semifinale di Champions League, Dzeko è entrato nell'olimpo dei giocatori in grado di segnare in semifinale di Champions League con due maglie differenti. L'attaccante bosniaco era andato in gol con la maglia della Roma contro il Liverpool nella semifinale del 2018.

Sono 11, Dzeko compreso, i calciatori che hanno segnato nelle semifinali di Champions con due maglie: Philippe Cocu (Barcellona, PSV), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid), Edin Dzeko (Roma, Inter), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Monaco), Fernando Morientes (Real Madrid, Monaco), Dieter Müller (Colonia, Bordeaux), Park Ji-Sung (PSV, Manchester United), Dejan Savicevic (Stella Rossa, Milan), Andriy Shevchenko (Dinamo Kiev, Milan), Fernando Torres (Liverpool, Chelsea) e Zinedine Zidane (Juventus, Real Madrid).