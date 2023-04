Prima di Federico Dimarco, l'ultimo difensore dell'Inter che aveva segnato sia contro la Juventus che contro il Milan in una singola stagione tra tutte le competizioni era stato Maicon nel 2011/12.

Per il prodotto della cantera nerazzurra si tratta del quinto gol in questa stagione con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni: 4 di questi sono arrivati su assist di Nicolò Barella. Nelle ultime 10 stagioni solo un difensore nerazzurro ha segnato di più in una singola annata: Achraf Hakimi (sette reti nel 2020/21).