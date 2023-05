Un altro gol pesantissimo per Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro, a quota 6 gol e 6 assist in stagione, è uno dei due difensori dei cinque grandi campionati europei che hanno segnato più di cinque gol e servito più di cinque assist in questa stagione (insieme a Jeremie Frimpong), come ricordato da Opta.

