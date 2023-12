Genoa e Inter si sono sfidate in 110 occasioni in Serie A. 58 le vittorie nerazzurre, 30 pareggi e 20 vittorie rossoblù. L’Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime otto gare di Serie A contro il Genoa, vincendone sette. Inoltre, i nerazzurri non hanno subito reti in nessuna delle ultime quattro gare disputate in casa del Grifone in campionato.