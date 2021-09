Fiorentina-Inter, nerazzurri imbattuti da 4 anni. C’è un precedente di martedì

L'ultima sfida ha visto i nerazzurri imporsi 2-0 coi gol di Barella e Perisic. Ultimo successo gigliato nel 2017

Notoriamente un campo ostico, il Franchi di Firenze per l'Inter, che però non esce sconfitta dal terreno di Campo di Marte da quattro anni: l'ultima vittoria interna viola risale infatti all'aprile 2017, partita finita con un clamoroso 5-4. Nelle ultime otto sfide sono arrivati quattro successi dell’Inter e altrettanti pareggi. L'ultima sfida ha visto i nerazzurri imporsi per 2-0 grazie ai gol di Nicolò Barella e Ivan Perisic. La squadra di Vincenzo Italiano ha però un buon ruolino interno recente, avendo vinto due delle ultime tre partite giocate in casa,tante quante nelle precedenti otto.