L'esordio di Edin Dzeko in Serie A fu proprio contro il Verona il 22 agosto 2015 con la maglia della Roma. Il bosniaco ha segnato 4 reti in campionato contro gli scaligeri: l'ultimo della serie è il gol segnato nella sfida di San Siro della scorsa stagione, terminata 2-0 per l'Inter. Un buon viatico numerico per segnare anche domani in una sfida importante per i nerazzurri nell'ottica della zona Champions.