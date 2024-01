Henrikh Mkhitaryan regge il centrocampo dell'Inter senza rinunciare ad incidere in zona gol. Dopo i passaggi vincenti contro Hellas Verona e Monza, l’armeno potrebbe servire un assist in tre presenze consecutive per la seconda volta nei cinque grandi campionati europei, dopo esserci riuscito nell’agosto 2017 con il Manchester United.