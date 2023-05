Stasera scenderà ancora in campo contro il Milan, in un derby che per lui ha sempre un sapore speciale. Intanto però Federico Dimarco, con l'ultimo indirizzato a Henrikh Mkhitaryan, ha raggiunto quota 5 assist in questa Champions League. Un primato condiviso non con un giocatore qualunque, bensì Vinicius Jr. del Real Madrid.