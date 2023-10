Nella positiva serata di Salerno, dove sono arrivati i quattro gol alla Salernitana e i tre punti in classifica, l'Inter aveva nel suo undici titolare ben tre olandesi: a Stefan de Vrij e Denzel Dumfries si è aggiunto ieri Davy Klaassen, all'esordio dal 1' in nerazzurro. Era dalla Serie A 1994/95 che l'Inter non schierava almeno tre giocatori Oranje titolari in una partita della competizione.