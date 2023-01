Dopo la prestazione opaca contro il Parma in Coppa Italia, Joaquín Correa cercherà di sbloccarsi in campionato contro il Verona. La squadra gialloblù evocato dolci ricordi all'argentino. Il Tucu ha infatti segnato tre reti in sei sfide contro il Verona in Serie A incluse le sue prime marcature con la maglia dell'Inter, una doppietta da subentrato nell'agosto 2021. Tutte le sue ultime sette reti nel massimo campionato italiano sono arrivate al Meazza.