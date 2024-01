L'Inter viene fuori alla distanza in questo campionato. Raramente, la squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha sbloccato il risultato prima della mezzora, periodo dopo il quale sono arrivati addirittura 35 dei suoi 42 gol segnati in campionato. Un record per la Serie A. Per contro, il Verona, prossimo avversario in campionato dei nerazzurri, è la formazione che ha messo a segno meno gol nei primi 30' di gioco: solamente uno.