Hakan Çalhanoglu salterà Fiorentina-Inter per squalifica. Con lui in campo l’Inter ha vinto il 72% delle partite in Serie A TIM (38/53) nelle ultime due stagioni (dal 2022/23), con una media punti di 2.2. Senza il centrocampista turco la percentuale di successi dei nerazzurri scende al 20% (1/5), con una media di 0.8 punti.