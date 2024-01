Con l'assist per Dany Mota e la rete del momentaneo 2-0 nel successo contro il Frosinone, Valentin Carboni, il giovane talento di scuola Inter ora in forze al Monza, è entrato nel novero dei 4 giocatori nati dal 2005 in poi capaci di segnare almeno 2 gol e fornire almeno 2 assist nei maggiori cinque campionati europei 23/24. In questo circolo privilegiato fanno parte nomi di grosso calibro come Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain, Mathys Tel del Bayern Monaco ed Eli Junior Kroupi del Lorient.

2 + 2 - Valentin #Carboni è uno dei 4 giocatori nati dal 2005 in poi capaci di segnare almeno 2 gol e fornire almeno 2 assist nei maggiori cinque campionati europei 23/24 (gli altri tre sono Kroupi, Zaire-Emery e Tel). Gemma.#FrosinoneMonza pic.twitter.com/ORNqSWYRQe — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2024