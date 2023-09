Primo gol nella stagione 2023/24 per Hakan Calhanoglu, autore del perfetto calcio di rigore realizzato contro la Fiorentina. Proprio quella viola, precisa Opta, è la squadra contro cui il centrocampista turco ha preso parte a più reti in Serie A: 9 in 12 sfide, con cinque reti e quattro assist.