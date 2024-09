Hakan Calhanoglu è uno degli uomini più decisivi dell'Inter, ma è stato anche uno dei più incisive nei derby. Il centrocampista turco è stato coinvolto in quattro reti in sei sfide contro il Milan in campionato, con due gol e due assist. Dal dischetto ha realizzato tutti i 17 rigori calciati in Serie A: due di queste reti sono arrivate proprio contro i rossoneri.