Hakan Calhanoglu va a caccia della doppia cifra di gol per la prima volta in carriera una singola stagione di Serie A. Il centrocampista turco dell'Inter, a quota 9 in campionato, ha preso parte a sette reti in 10 sfide contro il Bologna in campionato. E proprio al Dall'Ara è in programma il prossimo appuntamento dei nerazzurri.