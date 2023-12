Il colpo di testa vincente che ha sbloccato Inter-Lecce ha permesso a Yann Bisseck di entrare nel grande libro delle statistiche del calcio come primo difensore nerazzurro nato a partire dal 2000 a segnare in Serie A. L'ex Aarhus, in generale, è solo il secondo calciatore della Beneamata nato dal 2000 a trovare la rete nel massimo campionato dopo Sebastiano Esposito, classe 2002. Lo evidenzia Opta.