Sulla base delle statistiche raccolte da Opta in previsione del prossimo turno di campionato, il penultimo del 2023, potrebbero essere raggiunti alcuni record, compreso quello che riguarda Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che domani sarà impiegato come braccetto sinistro nella difesa a tre di Inzaghi, con il Lecce punta a conquistare la centesima vittoria in Serie A.