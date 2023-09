Non chiamatelo semplicemente 'difensore'. Da quando è arrivato all'Inter, Alessandro Bastoni si sta imponendo sempre di più come un'arma affilatissima anche a livello offensivo, come confermano diversi dati fatti registrare dall'ex Parma e Atalanta nelle varie competizioni a cui partecipa.

Nelle prime uscite ufficiali di questa stagione, per esempio, c'è una statistica che la dice lunga su una caratteristica in cui il nazionale italiano spicca sugli altri, ovvero l'accuratezza nei lanci lunghi: ne fa uno preciso ogni 11 minuti, più spesso di qualsiasi altro giocatore di movimento nei primi 5 campionati europei (250+ minuti). Lo evidenzia Whoscored.com.