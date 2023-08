Con il trascorrere degli anni Alessandro Bastoni ha dimostrato di avere una grande padronanza nell'interpretazione del ruolo. Il difensore dell'Inter ha raggiunto la 150ª presenza in Serie A: di queste ben 119 sono arrivate con la maglia dell'Inter, quasi l'80% del totale. Costanza da veterano per un profilo di assicura affidabilità (in entrambe le fasi di gioco, ndr) per lo scacchiere di Inzaghi.