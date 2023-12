La Lazio è una squadra che porta dolci ricordi ad Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha servito quattro assist contro i biancocelesti in Serie A (contro nessun’altra squadra ne conta di più), mentre il difensore interista ha realizzato proprio contro i capitolini l’ultima delle sue quattro reti in campionato, il 9 gennaio 2022. Si è trattato anche dell'unico match in cui ha sia segnato che servito un assist nel torneo.