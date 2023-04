Serata speciale per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha segnato contro il Benfica il suo primo gol di testa in tutte le competizioni da quando milita all'Inter. Il classe '97 ha realizzato 7 gol tra campionato e coppe, registrando la sua miglior stagione in carriera tra Serie A e Serie B, come riportato da Opta.