Nicolò Barella è il giocatore dell'Inter che ha fornito più assist in questa stagione tra tutte le competizioni: sono ben 8 fin qui, l'ultimo ieri per l'1-0 di Dimarco nella vittoria contro la Juve nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Con 8 reti e 8 assist Barella è uno dei cinque giocatori di Serie A con almeno 8 gol e 8 assist in questa stagione in tutte le competizioni, insieme a Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leão, Lorenzo Pellegrini e Sergej Milinkovic-Savic.