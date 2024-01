Prestazione positiva per Kristjan Asllani, titolare nella delicata trasferta contro la Fiorentina con l'arduo compito di rimpiazzare Calhanoglu. La performance del giovane albanese è stata impreziosita dal perfetto calcio d'angolo per premiare perfettamente il movimento di Lautaro: per l'ex Empoli si tratta del primo assist con la maglia dell'Inter in Serie A.