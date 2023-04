Ancora protagonsita André Onana che ieri contro il Benfica ha raggiunto un nuovo primato: l'ex Ajax, con 39 parate, è il portiere con il numero più alto di 'no' pronunciati agli avversari e più clean sheets, ben 6, in questa edizione di Champions League. Il camerunense ha parato l'84.8% delle conclusioni, la percentuale più alta in questa edizione tra chi ha un minimo di 5 presenze.