Contro il Monza è arrivata un'altra prestazione superlativa per Lautara. Con la sua doppietta ai brianzoli è diventato uno dei soli tre giocatori dei maggiori cinque campionati europei capace di segnare più di 17 gol in ognuna delle ultime quattro stagioni. Il capitano nerazzurro è diventato anche il quarto giocatore in grado di partecipare ad almeno 20 marcature in ciascuna delle ultime quattro stagioni dei cinque maggiori tornei europei.