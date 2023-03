"Il Mondiale a metà stagione potrebbe avere effetto su questa Champions, ma non ne sono così sicuro. È molto probabile invece che qualche sorpresa, come il bel rendimento delle tre italiane fin qui, dipenda da una combinazione di elementi". Lo dice Dino Zoff intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Non escludo che le italiane esprimano le loro potenzialità in Europa meglio di quanto facciano in campionato, a parte questo straordinario Napoli. Forse non è vero che siamo così in crisi o lontani da certi standard".