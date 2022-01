Zerbin: “Vissuto il Triplete da raccattapalle. Scartato? Nessun problema”

Intervista alla Gazzetta dello Sport del 22enne attaccante del Frosinone autore di 6 gol in 13 partite in Serie B

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessio Zerbin , esploso in questa stagione nel Frosinone e sotto contratto con il Napoli fino al 2024, è tornato anche sull'esperienza ad Appiano Gentile ai tempi dell'Inter.

"All’Inter però è stato bellissimo: giravamo l’Europa, ci portavano a San Siro, facevo il raccattapalle e ho visto tutto il Triplete. Sono tifoso, nella foto del Centenario sono in prima fila. Ma non ci sono rimasto male, non pensavo di fare il calciatore".