"Ho trovato un gruppo fantastico, mi son sentito parte dopo un’ora. La sera in cui sono andato a cena con Adriano Galliani dopo la firma è stata quasi la prima volta in cui mi sono sentito davvero un professionista. Avevo un po’ di timore reverenziale, mi ha fatto sentire a mio agio. La mia timidezza non è emersa". Lo dice Alessio Zerbin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare le sue prime settimane a Monza ma anche il passato che l'ha visto indossare la maglia dell'Inter nel settore giovanile.

L’a.d. si ricorda che lei ha vinto una Coppa Italia di C contro il Monza e che nel 2021-22 ha segnato due gol con il Frosinone contro di lui?

"Certo! Me l’ha detto in quella cena… Tra l’altro era destino che vestissi questa maglia: da piccolo ho fatto qualche provino qui prima delle giovanili dell’Inter. Poi ho esordito da titolare in A contro il Monza nella scorsa stagione col Napoli e in questa prima da titolare contro il Monza".

Lei è arrivato in prestito secco dal Napoli da protagonista della Supercoppa italiana: doppietta in semifinale alla Fiorentina, titolare in finale contro l’Inter…

"Mazzarri mi ha dato grandi possibilità, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione. Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto".

Dal vivaio Inter alla Prima categoria, poi la D fino allo scudetto: dove ha trovato la forza per gestire questo “su e giù”?

"Non c’è una spiegazione. Andavo a scuola, mi allenavo e mi divertivo, tutto con molta spontaneità. I miei genitori, Paola e Paolo, sono stati la base di tutto. Se dovessi ridar loro i soldi della benzina per portarmi ad allenamenti e partite, dovrei lavorare moltissimi anni! Senza scordare i nonni che mi hanno supportato moralmente e concretamente: Anna, Luciana, Giancarlo e Mario, mi piace ringraziarli tutti ancora adesso. “Mi raccomando non farti male” resta la raccomandazione più usata ancora adesso… La famiglia è stata ed è un punto fermo per me, compreso mio fratello Valerio e la mia compagna Valentina".