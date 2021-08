Zeman: “Cessioni Inter? Non sono sorpreso. Senza Conte non avrebbe vinto”

Il tecnico, tornato a Foggia, analizza la situazione dei nerazzurri

Zdenek Zeman torna a parlare in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. E non le manda a dire. "Sorpreso dalla situazione all'Inter? No, perché la crisi del calcio era nota e non la vedeva solo chi non voleva vederla. I problemi economici non ci sono solo nel mondo del pallone ma in tanti settori della società e la pandemia li ha acuiti. Non succede solo in Italia. Basta guardare in Spagna, dove il Barcellona, oberato di debiti, è stato costretto a lasciar partire Messi. Conte? Si è dimostrato un grande allenatore e un'ottima guida per la squadra. Senza di lui l'Inter non avrebbe vinto. Di più: in pochi sarebbero riusciti a fare quello che ha fatto lui. La Juve era favorita anche lo scorso anno. Per la rosa che ha è la più completa e la squadra da battere".