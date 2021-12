Vieri: “Inzaghi ha portato soluzioni in assenza di Lukaku e Hakimi”

"Sembrava che senza Lukaku e Hakimi fosse finita per l’Inter"

Natale col Covid e tanto tempo per commentare quanto visto finora in questa prima parte di Serie A. Bobo Vieri risponde ampiamente al Corriere della Sera, dove è inevitabilmente chiamato a rispondere anche sull'Inter.

"Sì, secondo me sì. Dietro, non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta".

"Sembrava che senza Lukaku e Hakimi fosse finita per l’Inter. E un po’ tutti, va detto, abbiamo pensato che i nerazzurri avrebbero fatto fatica a rimpiazzare certi giocatori. Bravi loro a prendere Dzeko, uomo di altissima qualità: non c’era giocatore migliore per sostituire Lukaku. E poi hanno acquistato pure Correa: insieme, il bosniaco e l’argentino, garantiscono i gol di Lukaku. Sei quindi a posto a quel livello. Certo, Hakimi non è sostituibile, però c’è Darmian che è una certezza sia tatticamente sia tecnicamente e c’è soprattutto Dumfries, cresciuto in maniera incredibile nelle ultime settimane".