Pietro Vierchowod è intervenuto quest'oggi a Radio Anch'io Lo Sport per un'analisi a tutto tondo sul campionato italiano. "Un campionato abbastanza modesto, una squadra come l'Inter è fortissima ma che l'abbia già vinto da un mese... Non è mai successo. Vuol dire che dietro c'è poca roba o niente. La Juve poteva insidiarla ma nelle partite decisive non ha fatto bene. Lo stesso Milan ha fatto un discreto campionato, ma è distante. Non è stato un bel campionato. Tutte le squadre giocano allo stesso modo e se tutti giocano allo stesso modo c'è poca fantasia".

In particolare, Vierchowod è critico con le inseguitrici della capolista. "Il Milan? Ci sono stati alti e bassi all'andata, nel momento cruciale non sono riusciti a restare vicini all'Inter, che ha strameritato di vincere il campionato - dice -. Non è colpa dell'Inter, son quelle dietro che han perso punti nel momento chiave".