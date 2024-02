Passato dall'Empoli al Tottenham, Guglielmo Vicario era uno dei maggiori indiziati per sostituire André Onana lo scorso anno, prima che i nerazzurri cogliessero l'opportunità Yann Sommer, frenati anche dalle pretese del club di Corsi e dalla forte concorrenza degli Spurs, poi decisi ad accaparrarsi il cartellino del giovane estremo difensore friulano.

L'ex Empoli, intervistato da Sportweek racconta: "Sono cresciuto col mito di Gigi Buffon e con Handanovic come idolo. Ho sempre avuto questa doppia visione del ruolo. Buffon che alza la coppa del mondo nel 2006, quando dovevo ancora compiere 10 anni, sicuramente mi ha dato tanto come ispirazione. Poi, da giovane friulano che andava ogni domenica a vedere l’Udinese, ho ammirato Handanovic come portiere di una squadra che ha ottenuto risultati magnifici. E mi ha lasciato altrettanto".