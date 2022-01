Vezzali: “Il calcio non può solo invocare aiuti. C’è bisogno delle riforme”

Il sottosegretario allo Sport frena le richieste del mondo del calcio

Aiuti dallo Stato per il calcio? A rispondere è il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali che tra le colonne del Sole 24 Ore spiega: "Il calcio italiano è un pilastro dello sport italiano, e non è solo quello super professionistico della serie A, dentro cui pure viaggiano realtà diverse. Ma l’attenzione del Governo deve essere rivolta a tutto lo sport e alle difficoltà che sta affrontando. Riguardo al calcio siamo intervenuti, pur nelle oggettive e gravi difficoltà del momento [...]. Lo sport, e il calcio, non devono però dimenticare come la crisi sia antecedente al Covid. Non si possono solo invocare aiuti di Stato. Il Governo e la politica possono spingere sull’acceleratore, ma per un reale cambio di passo, c’è bisogno che anche il calcio cominci a correre".