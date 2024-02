"Guarderò sicuramente in tv la partita tra Simone e Diego. Non potrei fare altrimenti: sono affezionato a entrambi. L’Inter ha tutte le qualità per arrivare in fondo anche in Europa". Lo dice Dino Zoff, intervistato da Tuttosport in vista di Inter-Atletico di martedì.

Si immaginava una carriera del genere in panchina per Inzaghi e Simeone?

"Direi di sì. Adesso sembra facile dirlo, ma già più di 20 anni fa si intravedevano in loro doti importanti. Simeone per età era più pronto, ma pure Simone era sempre molto attento e sul pezzo. Aveva quella curiosità che poi ti porta ad allenare".



Dopo il Cholo anche Inzaghi adesso è al livello dei migliori tecnici al mondo?

"Inzaghi sta facendo grandi cose con competenza ed equilibrio. È diventato bravissimo".



In cosa si somigliano i suoi ex allievi?

"Sono entrambi molto realisti nell’ambito sportivo e tecnico. Sanno essere decisi e concreti".

Al Cholo manca un Lautaro per essere al livello dei nerazzurri?

"Il Toro è straordinario, ma non c’è solo lui. L’Inter è forte in tutti i reparti: hanno un grandissimo centrocampo, una difesa molto solida e anche un portiere bravo come Sommer, che ha dimostrato grande affidabilità".



Chi passerà il turno?

"L’Inter ce la può fare. I nerazzurri hanno buone possibilità e qualcosa in più dell’Atletico, dove pesa l’assenza di Morata".