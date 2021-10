Veronesi: “Domani scontro tra due anime opposte, ma la pazza Inter non esiste più”

Il doppio premio strega Veronesi analizza il suo 'derby d'Italia' e sui nerazzurri: "Grazie a Marotta e Conte un’influenza bianconera"

"Se l’ha detto Brera non c’è autorevolezza per contraddirlo (sorride ndr). L’affermazione in ogni caso ha valenza, anche, sociale. Al tempo Juve e Inter erano le uniche due mai retrocesse in Serie B. Quelle con il maggior numero di vittorie e rispettivamente in mano agli Agnelli e Moratti, da sempre agli antipodi. È chiaro che le cose siano un po’ cambiate. Per me significherà sempre lo scontro tra due anime opposte. Due pensieri diversi che sul campo danno il meglio di loro. Quindi sì, domani si terrà il Derby d’Italia".