"Noi adoriamo i nostri tifosi e siamo grati per il sostegno che ci danno, vogliamo solo che lo stadio sia un ambiente sicuro, dove non c’è spazio per violenti e delinquenti e continuiamo a collaborare con la procura e le istituzioni". Così il presidente Paolo Scaroni commenta al Corriere della Sera la situazione negli stadi dopo l'inchiesta "Doppia Curva".

Sul tema della violenza negli stadi è previsto un vertice a Roma tra i presidente delle varie Leghe (dalla A alla D) e il ministro Piantedosi.