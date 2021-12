TS – Zhang, le prossime mosse non cozzano con la vendita: il punto

Società e mercato nell'agenda del presidente interista

Tuttosport si occupa della possibile cessione del pacchetto azionario dell'Inter in mano a Suning. Zhang, si legge, è di fronte a un bivio: approfondire i discorsi con chi ha messo il club nel mirino oppure restare e capire se potranno essere esaudite le richieste economiche. "In tal senso, le prossime mosse presidenziali (rifinanziamento per 400 milioni del bond con Rothschild, rinnovo del management) non cozzano con eventuali trattative legate al pacchetto azionario", si legge.