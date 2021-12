TS – Zhang ci prova: vuole essere a Milano per la Supercoppa

Il presidente nerazzurro proverà ad esserci per metà del prossimo mese

L'obiettivo di Steven Zhang è provare a tornare a Milano per il 12 gennaio, giorno della Supercoppa Italiana. Nel frattempo il supporto di Suning sarà dato in termini di mercato. Serviranno delle uscite, come spiega Tuttosport: "Vecino (ha mercato in Italia, Inghilterra e Spagna), Kolarov e Satriano (il giovane uruguaiano andrà in prestito a farsi le ossa) candidati principali, anche se non bisogna escludere Sensi: l'Inter non si opporrebbe a una sua partenza, anche in prestito per tornare a giocare con continuità, ma il giocatore - la moglie Giulia è in dolce attesa - non vorrebbe lasciare Milano".