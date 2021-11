TS – Vidal scalpita: condizione straripante, è duello con Calhanoglu

L'ex Barça spera in una maglia da titolare dopo l'ottima prestazione in Champions: peseranno i 90 minuti di Tiraspol?

Anche Tuttosport spiega come le idee di formazione di Inzaghi siano piuttosto chiare. Resta il dubbio a centrocampo: Calhanoglu è da considerasi in vantaggio, ma occhio a Vidal. Il cileno scalpita e potrebbe anche superare la concorrenza in extremis. "Il cileno è in una condizione straripante e l’ha fatto vedere nelle ultime occasioni in cui è stato chiamato in causa - si legge -. Pure Arturo, poi, è un profilo da grande incontro: lui sui palcoscenici importanti si esalta particolarmente, tirando fuori il meglio di sé. Sta di fatto, però, che il cileno è rimasto in campo per tutto il match di Champions di mercoledì. Giocando alla grandissima, è vero. Ma pur sempre mettendoci delle energie che, considerato anche la non più giovanissima età del giocatore, forse non sono state recuperate del tutto per affrontare a pieno regime un altro match fondamentale come sarà la stracittadina. Senza contare che un Vidal così in panchina resta sempre una bellissima soluzione per dare vivacità alla partita in corsa, qualora ce ne fosse bisogno".