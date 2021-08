TS – Vidal, no alla MLS: vuole farsi perdonare una brutta stagione

Il centrocampista è stato protagonista in negativo nella scorsa Champions

Arturo Vidal non ha alcuna intenzione di muoversi dall'Inter. Lo cercano al di là dell'oceano, ad esempio da Miami dove c'è David Beckham, ma come conferma oggi Tuttosport il cileno è intenzionato a restare in nerazzurro. Non è interessato alla Mls statunitense, rifiuta l'offerta (questa e le altre) perché vuole restare a Milano e rilanciarsi come protagonista di un campionato come la Serie A. Deve farsi "perdonare" una stagione, quella passata, in cui doveva essere l'uomo in più in Champions League e invece l'ha combinata grossa più volte (rosso col Real Madrid, prima ancora un rigore procurato col 'Gladbach).