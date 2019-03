Spalletti può sorridere: Keita Baldé è vicinissimo al recupero totale e potrebbe essere convocato per Francoforte. Il tecnico nerazzurro, intanto, non ha intenzione di stravolgere la squadra in terra tedesca, rinviando presumibilmente ogni idea di turnover alla partita con la Spal. Lo conferma Tuttosport: "Un cambio potrebbe riguardare Cedric sull’esterno destro, con Asamoah e D’Ambrosio a giocarsi una maglia sulla sinistra. A centrocampo è quasi certa la conferma di Vecino, dato che in campionato sarà squalificato contro la Spal (al suo posto probabile Gagliardini) e con gli uomini a disposizione davanti la squadra dovrebbe essere fatta, con Candreva che ha una chance di scalzare Politano a destra".

