TS – Ultimo precedente che sorride alla Juve, ma l’Inter in casa è una corazzata

In Coppa Italia neppure le mura amiche di San Siro bastarono a fermare i bianconeri ma in Serie A i numeri casalinghi fanno ben sperare Inzaghi

Pre-derby d'Italia infuocato dopo le parole di Leonardo Bonucci e la replica di Arturo Vidal. Un Inter-Juve che comincia già tramite dichiarazioni e che domani a San Siro potrebbe essere una prova del nove che però non definisce nulla. I dati dicono che i nerazzurri accolgono la squadra di Allegri dopo un filotto di risultati positivi: tra le mura del Meazza infatti, la squadra di Simone Inzaghi non perde in campionato da più di 365 giorni. L’ultimo ko fra le mura amiche risale al derby del 17 ottobre del 2020, poi 20 risultati utili consecutivi aperti e chiusi "da due pareggi per 2-2, il primo con il Parma due settimane dopo quel derby, il secondo con l’Atalanta un mese fa".