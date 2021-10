TS – Tutti pazzi per Lucca: l’Inter si è attivata già da inizio settembre

Il giovane centravanti del Pisa piace a mezza Serie A

" Tutti pazzi per Lorenzo Lucca , il bomber di Moncalieri capocannoniere della Serie B". Lo scrive stamane Tuttosport, che sottolinea l'esplosione dell'attaccante oggi seguito da mezza Serie A. "Serviranno almeno 10 milioni per assicurarsi l’attuale goleador della Serie B. Se l’Inter si è attivata già a inizio settembre, il Milan si è fatto sotto e l’Atalanta si è mossa più volte per vederlo dal vivo. E poi c’è la Fiorentina che potrebbe sorpassare tutti in caso di cessione di Dusan Vlahovic . E un incastro analogo potrebbe vedere protagonista il Sassuolo dei corteggiatissimi Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Antenne dritte anche in casa Juventus e non soltanto per gli ottimi rapporti con il ds Chiellini e con il Pisa in generale", si legge.