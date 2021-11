TS – Spalletti sorride tra tamponi negativi e le reti di Anguissa e Osimhen

Dopo il possibile forfait di Diego Demme in vista dell’Inter, gara per lui fortemente a rischio dopo la positività al Covid che ha portato al doppio giro di tamponi in quel di Castel Volturno volti a scongiurare un possibile focolaio. Il...

Egle Patané

Dopo il possibile forfait di Diego Demme in vista dell'Inter, gara per lui fortemente a rischio dopo la positività al Covid che ha portato al doppio giro di tamponi in quel di Castel Volturno volti a scongiurare un possibile focolaio. Il centrocampista tedesco è in isolamento domestico in attesa della negatività, che Spalletti spera possa arrivare anche ventiquattro ore prima di San Siro. Intanto l’esito dei test fatto nella giornata di ieri, ai quali è stata sottoposta squadra, staff e magazzinieri, ha ha fatto tirare un sospiro di sollievo: "tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina".

Intanto Spalletti sorride a distanza grazie ai vari Anguissa e Osimhen, sbloccatisi in Nazionale. Il primo nella gara Malawi-Camerun dopo 63 minuti di gioco, e il secondo in gol dal dischetto rigore nella gara contro la Liberia.