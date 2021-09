TS – Shakhtar, De Zerbi non fa calcoli: tra i pali Trubin insidia Pyatov

Gran momento di forma per la formazione ucraina che si prepara ad affrontare il match contro i nerazzurri di Inzaghi

L’Inter si prepara ad affrontare in Champions League uno Shakhtar Donetsk che si avvicina al match con il morale alle stelle. Tuttosport sottolinea come gli ucraini arrivino da tre vittorie consecutive in campionato, a cui si aggiunge il 3-0 alla Dinamo Kiev che è valso la conquista della Supercoppa nazionale.

Roberto De Zerbi contro l’Inter non potrà fare calcoli visto che in campionato il prossimo week-end propone proprio la sfida contro la Dinamo di Mircea Lucescu, che in classifica è avanti di tre punti. Tuttavia se in campionato De Zerbi è obbligato a schierare quattro giocatori ucraini, in Champions non avrà questo vincolo. Tutto è ancora da decidere, a partire dal portiere titolare: nell’ultimo mese ha giocato il veterano Andriy Pyatov, ma Anatoliy Trubin, che i tifosi nerazzurri ricorderanno per essere stato una vera e propria saracinesca contro Lukaku e compagni nella scorsa edizione della Champions League, sta sempre meglio e potrebbe quindi anche essere lanciato dall’ex tecnico del Sassuolo.