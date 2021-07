TS – Satriano piace in Italia e non solo, ma Inzaghi intende valutarlo

Tantissimi club interessati all'uruguaiano che sta sorprendendo in questo inizio di stagione

Come conferma Tuttosport, c'è una fila sterminata per Martin Satriano. Sul giovane attaccante uruguaiano dell'Inter ci sono gli occhi di club italiani e non solo: a volerlo sono Udinese, Crotone, Cremonese, Anderlecht, Club Bruges e Saint-Etienne. L'ex Nacional si sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione sotto la guida di Inzaghi e ha suscitato le attenzioni di molti. Ma una sua uscita non è scontata: "L’ex tecnico della Lazio considera già pronto Satriano per misurarsi in Serie A - sottolinea TS -. Piace soprattutto la fame che il giocatore dimostra in allenamento e partita. Sui campi della Pinetina e in queste prime amichevoli estive è possibile vedere la voglia di arrivare dell’attaccante. Lavora per la squadra, ma al momento opportuno sfodera movenze essenziali, finalizzate alla conclusione. Raggio d'azione da attaccante moderno unito a un istinto da bomber vecchio stampo. In patria viene paragonato chissà perché a Zlatan Ibrahimovic, quando sembra vagamente più simile al connazionale Luis Suarez". Inzaghi vuole valutarlo ancora nelle prossime amichevoli e poi decidere in modo definitivo sul suo futuro.