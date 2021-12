TS – Satriano, futuro segnato: prestito a gennaio. E occhio a offerte top

L'attaccante uruguaiano era stato trattenuto in estate da Inzaghi, che però ora sembra essersi arreso a lasciarlo andare

Ieri Satriano è tornato protagonista in Primavera, andando in gol contro il Napoli nel 2-0 nerazzurro. "Molto probabilmente proseguirà gli allenamenti con la prima squadra e scenderà in campo con la Primavera - prevede Tuttosport per quanto riguarda il futuro immediato dell'attaccante uruguaiano -. Ma solo sino a gennaio. Il suo futuro sembra infatti segnato. E sarà lontano da Milano. Per lui infatti le pretendenti non mancano. E un prestito – ma occhio a potenziali offerte irrinunciabili per il cartellino del giocatore - in Serie A o in Europa, sembra la soluzione migliore per vederlo in campo con continuità tra i professionisti". A quanto pare, infatti, Inzaghi si sarebbe arreso all'idea di lasciar andare la punta per fargli trovare minuti e maturazione, in modo che poi torni a Milano più forte di prima.