TS – Sanchez-Giroud, alla Pinetina gira un video ironico con riferimento a Milan-Spezia

Lascia ancora dei dubbi l'azione del pareggio milanista

Il contatto Sanchez-Giroud nell'ultimo derby di Milano continua a far discutere. Anche ad Appiano Gentile, secondo quanto racconta Tuttosport. "Ieri alla Pinetina girava un video con la ripresa ravvicinata del contatto tra Giroud e Sanchez, che ha avviato l’azione del pareggio rossonero firmato dallo stesso attaccante francese - si legge -. Un intervento giudicato irregolare dall’Inter, come ha spiegato Simone Inzaghi nel dopo-partita. Guida ha lasciato correre e il Var non ha corretto la decisione. Dalla sequenza, che ancora non va giù ai Campioni d’Italia, si vede Giroud entrare con il braccio sinistro (non solo con la spalla) per spostare con decisione Sanchez. Dalla prospettiva nerazzurra, un caso quanto meno di «vigoria sproporzionata», come recita il regolamento quando elenca i requisiti di una punizione. La didascalia ironica, che accompagnava questo video nelle chat ad Appiano Gentile, è «regola del vantaggio», con chiaro riferimento alle polemiche seguite al gol di Messias , cancellato nel finale di Milan-Spezia di tre settimane fa per la mancata concessione del vantaggio a causa del fallo di Bastoni su Rebic . Un episodio che ha portato alle scuse dell’arbitro Serra prima negli spogliatoi di San Siro e poi nel corso di un’intervista tv tre giorni prima del derby".